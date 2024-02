Drive-Away Dolls: ecco un nuovo trailer ufficiale della black comedy diretta da Ethan Coen

News Cinema

Prossimamente nei cinema italiani con Universal Pictures il primo film (di finzione) diretto in solitaria da Ethan Coen, che ha sceneggiato assieme alla moglie Tricia Cooke.

I tanti che, non a torto, non si rassegnano all'idea che una delle migliori coppie creative del cinema contemporaneo, quella formata dai fratelli Joel e Ethan Coen, si fosse separata, hanno avuto di recente di che esultare alla notizia per cui i Coen stanno per tornare a fare un film insieme, e perdipiù quello che è stato definito un horror.

Nel frattempo, però, qui c'è molta curiosità per Drive-Away Dolls, che è il primo film (di finzione, perché nel 2022 c'era stato un doc su Jerry Lee Lewis) diretto in solitaria da Ethan, che così risponde indirettamente al Macbeth di Joel.

Scritto da Ethan assieme alla moglie Tricia Cooke, Drive-Away Dolls è una commedia nera che racconta di due amiche che partono per un viaggio on the road improvvisato. Per loro però le cose si complicano in maniera paradossale quando lungo la loro strada incrociano un gruppo di inetti criminali. Nel film Margaret Qualley è Jamie, una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con la sua fidanzata, mentre Geraldine Viswanathan, la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. A completare il cast troviamo nomi come quelli di Pedro Pascal, Matt Damon, Annie Gonzalez, Beanie Feldstein, Colman Domingo e Bill Camp.

Questo è il nuovo trailer ufficiale originale di Drive-Away Dolls, ma prima di lasciarvi alle immagini del film vi ricordiamo anche che Ethan Coen ha già in cantiere un secondo film da solista, secondo ideale capitolo di una trilogia: si intitola Honey Don't, ed è un'altra commedia nera che vede protagonsita Chris Evans, affiancato dalla citata Margaret Qualley e dalla bravissima Aubrey Plaza. Ambientata a Bakersfield, in California, vedrà Evans nei panni del leader di una setta, Qualley in quelli di un'investigatrice privata e Plaza interpretare "una donna misteriosa".