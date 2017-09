Drew Goddard scriverà e dirigerà X-Force per la Fox

Lo sceneggiatore e regista Drew Goddard, autore di Quella casa nel bosco e – assieme a Joe Carnahan e altri - del copione di Deadpool 2, espanderà per la Fox l’universo del franchise scrivendo e dirigendo Force-X, tratto dalla popolarissima serie di fumetti Marvel. Al centro dell’azione un gruppo di disorganizzati (anti) supereroi costretti a lavorare insieme.

Prima di dedicarsi a questa nuova impresa Goddard dirigerà, come vi avevamo riferito in questa news, Chris Hemsworth e Jeff Bridges in Bad Times at the El Royal.

Per la Fox, X-Force non solo è un altro tentativo di replicare il successo di Deadpool, ma anche l'occasione di concorrere con la Warner sul suo stesso terreno, opponendo la sua gang di male assortiti supereroi a quella dei cattivoni di Suicide Squad.

Naturalmente Deadpool sarà un elemento centrale anche del film collettivo, così come Cable, interpretato da Josh Brolin. Tra i componenti del team ci sono anche personaggi come Boom-Boom, Cannonball, Feral, Domino, Shatterstar e Warpath.

Sempre in casa Fox in tema cinecomic ci sono altri progetti in pentola: Josh Boone è attualmente in post produzione di New Mutants, indirizzato a un pubblico adolescente, con personaggi sempre derivanti dai fumetti di X-Force ma rappresentati in età giovanile. Simon Kinberg inoltre è passato da sceneggiatore a regista per Dark Phoenix, spinoff della saga degli X-Men.