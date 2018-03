Dredd? Lo ha diretto a Alex Garland. A dirlo è il protagonista Karl Urban

Annientamento debutterà su Netflix il prossimo 12 marzo. E, noi che lo abbiamo visto in anteprima, vi consigliamo caldamente di non perderlo (per invogliarvi c'è pronta la nostra recensione del film con Natalie Portman).

Annientamento è il secondo film da regista di Alex Garland, che da romanziere è diventato apprezzato sceneggiatore e poi, con Ex Machina, anche regista.

Ma, secondo Karl Urban, in realtà l'esordio dietro la macchina da presa di Garland è arrivato ancora prima: sarebbe stato lui infatti, secondo l'attore neozelandese, a dirigere Dredd, il film che nel 2012 riportava al cinema il personaggio dei fumetti ideato da John Wagner e Carlos Ezquerra.

Di quel film, che i credits ufficiali riportano essere stato diretto dall'inglese Pete Travis, Garland è stato ufficialmente sceneggiatore e produttore, e Urban protagonista assieme a Lena Headey e Olivia Thirlby. Ma, nel corso di una recente intervista rilasciata durante il tour promozionale del suo nuovo film, che s'intitola Bent, Urban ha chiaramente detto che il vero regista di quel film, che per molti è diventato un piccolo cult, è proprio Garland.

"Gran parte del successo di Dredd è dovuta ad Alex Garland, e quello che la gente non sa è che è stato Alex Garland il vero regista di quel film": così ha detto Urban al sito JoBlo, proseguendo col dichiarare che sarebbe bellissimo se quel film avesse un sequel e Garland tornasse a dirigerlo.

Non sarebbe la prima volta che un film viene diretto più o meno segretamente da qualcuno che non è il regista poi accreditato, specie se quel qualcuno è, appunto, un produttore o uno sceneggiatore giù coinvolto nel progetto.

Uno dei casi più noti è quello di Poltergeist, che secondo molti è stato in realtà diretto da Steven Spielberg quando ci si è resi conto che Tobe Hooper non sarebbe stato in grado di fare il film che la produzione desiderava.

Quanto a Garland, non sono note fino a questo momento sue reazioni riguardo le dichiarazioni di Urban.