Dragon Ball Z e Zack Snyder, un matrimonio possibile? Risponde l'interessato

Al lavoro su uno spin-off anime del suo Army of the Dead, il regista Zack Snyder risponde a una precisa domanda su un possibile celebre adattamento... e confessa una passione.

Al lavoro sulla serie animata Army of the Dead: Lost Vegas, spin-off anime del suo film Army of the Dead da poco su Netflix, Zack Snyder ha discusso con lo youtuber Tyrone Magnus della sua passione per l'animazione. La conversazione è caduta su un eventuale adattamento dal vero di Dragon Ball Z: una domanda non del tutto peregrina, considerando le ultime attività di Snyder e il suo amore per lunghi, epici e titanici scontri che sfidano la legge di gravità. Rivedendo L'uomo d'acciaio è facile infatti pensare che Zack abbia metabolizzato alcune di quelle soluzioni registiche. Ecco cosa ha risposto Zack Snyder su un suo eventuale avvicinamento al mondo di Dragon Ball Z. [foto di Syder a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Lo prenderei in considerazione, se me lo proponessero. Ma decisamente ne farei un remake sempre anime o dal vero. Sarebbe divertente perché amo l'animazione e ne guardo parecchia. Guardo una tonnellata di anime con mio figlio, che sarebbe troppo giovane per guardarli, ma noi li guardiamo lo stesso!