Dragon Ball Super: Broly è primo al boxoffice italiano del weekend, confermando quanto la scelta della Koch Media di puntare su un'uscita effettiva (e non "evento") abbia pagato, in uno dei paesi dove l'affetto per i personaggi di Akira Toriyama è più radicato. L'incasso alla partenza è di 1.670.000 euro, con media per sala di 4.400 per 380 copie in circolazione.

Al secondo posto troviamo il recente vincitore del premio Oscar per il miglior film, Green Book, che risale dal quinto per una curiosità rinnovata: porta a casa un altro 1.084.000 euro e raggiunge il totale italiano finora di 7.310.000. Nel mondo ha toccato i 188 milioni di dollari (per 20 di costo).

Entra direttamente in terza posizione il duetto di Marco Giallini e Valerio Mastandrea su vita, morte e amicizia in Domani è un altro giorno, che esordisce con 706.000 euro.