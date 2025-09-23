Dracula. L'amore perduto: il trailer italiano ufficiale del film di Luc Besson

News Cinema

Anche Luc Besson ha deciso di raccontare l'immortale figura del vampiro, in un film che vedremo al cinema dal 29 ottobre dopo l'anteprima che si terrà alla Festa del Cinema di Roma. Ecco trailer, trama e poster di Dracula. L'amore perduto.

Sarà forse per esorcizzare i mostri e gli orrori reali che vediamo tutti i giorni su giornali e notiziari in questi anni così drammatici per il pianeta intero, ma il cinema sembra avere un rinnovato interesse per le quelle figure che, sulle pagine dei libri prima e sugli schermi dei cinema poi, hanno segnato l'immaginario della contemporaneità. Se il 22 ottobre vedremo nelle nostre sale il Frankenstein di Guillermo del Toro targato Netflix, la settimana successiva, e per la precisione il 29 ottobre, debutterà invece Dracula. L'amore perduto, il film che Luc Besson ha deciso di trarre dal celebre romanzo di Bram Stoker. Ed è curioso anche notare come in entrambi i casi i registi abbiano deciso di sottolineare nei loro film la questione romantica sottostante alla mostruosità.

Se Frankenstein è stato presentato a Venezia, Dracula. L'amore perduto avrà invece la sua anteprima e il suo red carpet alla Festa del Cinema di Roma giunta alla sua 20ma edizione, che lo ha in programma nella sezione Grand Public.

Nelle mani di Besson la storia del vampiro per antonomasia diventa "una storia d'amore in grado di resistere alla morte e attraversare i secoli"; nei panni del protagonista c'è uno degli attori più intensi del cinema contemporaneo, il Caleb Landry Jones che con Besson ha già lavorato in Dogman, scelto per mostrare " l’indole tormentata e mostruosa ma anche il lato più intimo" del personaggio, che qui è raccontato come disposto a tutto pur di ritrovare l’amore perduto.

Assieme a Landry Jones nel cast del film - che pare presentare più di una somiglianza col il celeberrimo Dracula di Francis Ford Coppola - ci sono anche Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid e Guillaume De Tonquedec.

Qui di seguito trovare trama, trailer e poster ufficiali italiani di Dracula. L’amore perduto, che arriva nel nostro paese distribuito da Lucky Red.

Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della sua amata, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un'unica speranza: ritrovare l'amore perduto.