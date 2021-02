Downton Abbey: un nuovo film è nell’aria, parola di Hugh Bonneville

News Cinema

Hugh Bonneville ha annunciato che un secondo film di Downton Abbey non è così lontano come immaginiamo. La voglia di farlo c'è, da parte di tutti.

Inutile dire, parlando di Downton Abbey, che dopo sei magnifiche stagioni, un solo film come proseguimento della serie non ci è bastato. La buona notizia di questo brumoso pomeriggio d'inverno è che Downton Abbey (il film del 2019, si intende, diretto da Michael Engler) potrebbe avere un sequel. A dirlo è stato Hugh Bonneville mentre, con il sense of humour (britannico) che lo caratterizza, parlava delle regole di sicurezza da osservare a causa del Coronavirus e della difficoltà di lavorare senza essere stati vaccinati.

Durante un'intervista all'interno di una trasmissione di BBC Radio 2, Bonneville, alias Robert Crawley ha detto: "Questa è l'idea, se tutti coloro a cui viene offerto il vaccino, fanno il vaccino, possiamo fare un film, faremo un film". L'attore che fa parte da giorni della squadra di volontari che accolgono le persone nei centri per le vaccinazioni contro il Coronavirus, e che ha avuto la prima dose, ha poi dichiarato: "E’ la solita storia. I pianeti stanno girando, ma cominciano ad allinearsi. Esiste una cosa chiamata Coronavirus che se ne va in giro a far danni e finché la situazione non sarà sotto controllo, non riusciremo a essere ben organizzati (…). Comunque c'è sicuramente l’intenzione di fare il film. Adoreremmo farlo, vogliamo disperatamente farlo, e credo che far uscire un film gradevole come il primo potrebbe davvero portare gioia alle persone all'indomani di questo caos che abbiamo attraversato".

Che bello leggere queste parole, e che piacere sarebbe ritrovare la famiglia Crawley e il cosiddetto mondo di sotto (la servitù)! Se poi a sceneggiare il secondo film fosse ancora quel genio di Julian Fellowes, creatore della serie e autore del copione del primo film, allora sì che verrebbe fuori un vero gioiello.

Ricordiamo che Downton Abbey ha incassato globalmente 238 milioni di dollari e che, durante quest'anno di pandemia, in moltissimi hanno recuperato la serie su Amazon Prime Video, dandosi a un selvaggio binge-watching. Hugh Bonneville ha anche annunciato che nel suo orizzonte c'è Paddington 3, in cui tornerà a vestire i panni di Henry Brown.