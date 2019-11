Downton Abbey: presto un sequel, se tutto va bene!

News Cinema

La notizia arriva dal produttore Gareth Neame, che spera di poter rimettere insieme il numeroso cast.

A chi sta ancora recuperando, alla velocità della luce, le 6 stagioni di Downton Abbey per fiondarsi al cinema prima che il film abbandoni le sale, non vogliamo certo svelare la trama di quella che possiamo considerare un'ideale continuazione o anche una costola della serie che ricorda gli Speciali di Natale con cui si erano chiuse la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta stagione. Ciò non toglie che siamo felicissimi di annunciare che, se tutto va come dovrebbe, ci sarà un sequel. La famiglia Crawley, con i suoi domestici spesso più simpatici dei vari lords e ladies, insomma dovrebbe tornare. Lo ha dichiarato, nel corso di una lunga intervista sui suoi progetti futuri, il produttore Gareth Neame, dicendo che lui e Julian Fellowes, creatore e sceneggiatore tanto del film quanto della serie, ne stanno parlando e che stanno provando a buttare giù una possibile trama. "Le cose stanno come per il primo film" - ha spiegato. "Dobbiamo riunire di nuovo tutti quanti, il che non è stato facile".

Il produttore ha poi ammesso che l'idea di Downton Abbey 2 non è proprio nuova: "Abbiamo cominciato vagamente a pensarci prima dell'uscita del film, ma stavamo con il fiato sospeso. La reazione al film, il tour promozionale negli Stati Uniti e la crescente aspettativa prima dell'uscita erano così forti che abbiamo cominciato a ragionarci. E dopo il primo weekend è stato chiaro che bisognava prendere seriamente in considerazione l'ipotesi". Gareth Neame ha tutte le ragioni per ricordare il debutto in Nord America del film di Downton Abbey, che incassando 31 milioni di dollari ha battuto tanto Ad Astra quanto Rambo: Last Blood. L'incasso mondiale al momento si aggira intorno ai 184 milioni di dollari.

Incrociamo le dita per un ritorno di Lady Mary, Mr. Bates, Mr. Carson & company. Appena avremo ulteriori notizie, non mancheremo di darvele. Intanto, se ancora non avete visto il film, ecco le sale dove potete ancora vedere Downton Abbey.