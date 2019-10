Downton Abbey, da oggi al cinema: ecco una nuova clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Il film - forse il primo di altri che raccontereanno quei personaggi - è nei cinema italiani a partire da oggi, giovedì 24 ottobre.

È da oggi nelle sale di tutta Italia Downton Abbey, il film che fa proseguire sul grande schermo le vicende dei protagonisti della popolarissima serie tv creata e scritta da Julian Fellowes, che in cinque stagioni di programmazione si è portata a casa una quantita innumerevoli di premi e nomination.

I fan ritroveranno con piacere i Crawley e la loro servitù, mentre i neofiti impareranno a conoscerli e ad affezionarsi a loro. E impareranno a conoscere e apprezzare, soprattutto la straordinaria qualità della scrittura di Fellowes, che anche in questo caso è autore della sceneggiatura, e che si esprime negli intrecci e ancora di più nei dialoghi.