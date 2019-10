Downton Abbey: arriva la modernità in una clip dell'atteso film presentato alla Festa del cinema di Roma

News Cinema

Arriverà nelle nostre sale il 24 ottobre il film da una delle serie inglesi di maggior successo di sempre.

Una serie epocale: questo è la premiatissima Downton Abbey nella gloriosa storia della tv inglese e per i milioni di appassionati spettatori che l'hanno seguita. Lo si è visto anche alla festa del cinema di Roma, dove Jim Carter, Imelda Staunton e Michelle Dockery sono venuti a presentare il film che ne è stato tratto, assieme al regista Michael Engler: l'assalto dei cercatori d'autografi alla fine della conferenza stampa è stato degno di quello riservato ai film di supereroi e molti fan erano giovanissimi.

Del resto gli inglesi sono maestri nel raccontare attraverso il passato il nostro presente e le loro serie in costume sono imbattibili. Per prepararci alla visione di Downton Abbey, che arriverà nelle nostre sale il 24 ottobre, quattro anni dopo la fine della serie in tv, vi presentiamo una clip in italiano con alcuni dei protagonisti.