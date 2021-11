Downton Abbey 2 Una nuova era: il primo trailer è arrivato!

News Cinema

Attesissimo, è arrivato online il primo trailer di Downton Abbey: Una nuova era, sequel del film tratto dalla celeberrima serie tv. Tecnicamente è un altro teaser trailer, ma si vedono molte più cose.

Era atteso, dopo il primo brevissimo assaggio, un teaser trailer ufficiale più lungo di Downton Abbey 2: Una nuova era, sequel del film tratto dalla celeberrima serie tv, che nei nostri cinema arriverà il 17 marzo 2022. Se, come noi, non vedete l'ora di ritrovare la famiglia Crawley e la loro servitù al gran completo, sarete dunque felici di vederli in queste nuove immagini, su cui campeggia la nostra adorata contessa madre, Lady Violet, interpretata dall'impareggiabile Maggie Smith.



Cosa c'è nel nuovo teaser trailer di Downton Abbey 2

Avevamo lasciato la caustica e anticonformista (a suo modo) lady Violet nel primo film alle prese con una preoccupante rivelazione sul suo stato di salute, ma la ritroviamo qua in perfetta e perfida forma, mentre confessa al figlio esterrefatto che a causa di una liaison molto lontana nel tempo, ha ereditato una villa nel Sud della Francia. E dunque occhio francesi, perché, come avverte il maggiordomo Carson, The Brits are Coming!