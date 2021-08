Downton Abbey 2: il nuovo film ha un titolo, una data di uscita e un accenno di trama!

News Cinema

Rivelato al CinemaCon il titolo del nuovo film di Downton Abbey e mostrato un teaser, al momento ancora non disponibile da noi, ma arriverà.

Al CinemaCon, la convention degli esercenti attualmente in corso in America, è stato mostrato il primo teaser trailer del nuovo film di Downton Abbey, che ha rivelato il titolo: Downton Abbey: A New Era.

Nel breve trailer, che non è ancora disponibile online, si vedono Lord Grantham e famiglia che lasciano la loro celebre residenza per fare il famoso Grand Tour in Europa, il viaggio culturale in uso presso le famiglie nobili di un tempo, con Carson che commenta ironicamente "Arrivano gli inglesi".

E, tenetevi forte, anche se nel film precedente abbiamo visto la Contessa di fatto nominare alla sua successione la nipote Lady Mary, Maggie Smith ci sarà anche stavolta, visto che nel teaser si vede la grande dame chiedere a una star del cinema se esiste una cosa come una "buona pubblicità".

Inizialmente previsto per Natale, Downton Abbey: A New Era ha una data d'uscita ufficiale al 18 marzo 2022. Ritroveremo il cast della serie originale di Julian Fellowes, oltre a Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.