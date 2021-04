Downton Abbey 2: il film arriva a Natale e ci sono aggiunte nel cast!

Un bel regalo di Natale per tutti i fan di Downton Abbey è stato appena annunciato ufficialmente sui social. Il secondo film, che a febbraio Hugh Bonneville diceva si sarebbe fatto, è una realtà. Sui social è stato pubblicato l'invito che vedete sotto e che dice che Downton Abbey 2 uscirà a Natale, con tutti i membri del vecchio cast a cui si aggiungono tre volti noti e molto amati, ovvero Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Che dite? Prenotiamo già un posto in prima fila per le nuove avventure della famiglia Crawley?

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining!



See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/OHopFgzqiM