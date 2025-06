Down Abbey 3 - Il Gran Finale: Julian Fellowes non esclude un quarto film, anche se con attori diversi

News Cinema

In una lunga intervista su The Gilded Age, sulle sue condizioni di salute e Downton Abbey, Julian Fellowes ha parlato di Lady Violet, di cui si sentirà la presenza nel nuovo film, e non ha negato la possibilità di un quarto capitolo

Sappiamo bene che la mente dietro alla favolosa serie Downton Abbey, e dietro ai tre film per il cinema che ne proseguono gli eventi, è Julian Fellowes, che ha nel suo curriculum anche la sceneggiatura di Gosford Park, nel quale erano già presenti "il mondo di sopra" (i ricchi signori) e "il mondo di sotto" (la servitù). Lo sceneggiatore nonché romanziere e regista purtroppo non gode esattamente di ottima salute, ma ciò non gli impedisce di continuare a creare e di partecipare alle anteprime e ai Q&A. Fellowes soffre infatti di stenosi spinale, un restringimento del canale spinale che può influire sul movimento degli arti. La diagnosi è arrivata 20 anni fa, ma solo ultimamente le condizioni di Julian sono peggiorate, tanto che, parlando dell'imminente première al Tribeca Film Festival della terza stagione di The Gilded Age, il nostro ha detto a Deadline che farà il red carpet sulla sedia a rotelle. Alla testata giornalistica americana ha anche parlato di Downton Abbey 3, facendo considerazioni interessanti e ammettendo che il Gran Finale potrebbe non essere la vera e propria conclusione del franchise.

Il Gran Finale di Downton Abbey sarà veramente il Finale?

Al giornalista di Deadline, Julian Fellowes ha comunicato prima di tutto che si sente bene:

Ho problemi di mobilità e sono costretto a utilizzare la sedia a rotelle più di quanto vorrei, ma ciò non equivale a sentirsi malati. Credo che, finché ci si sente bene, si possa sopportare una cosa del genere, e questa è la situazione in cui mi trovo al momento. Devo utilizzare la sedia a rotelle perché la mia colonna vertebrale non funziona come dovrebbe. Ma se parliamo di come mi sento, come vado avanti e del mio lavoro, posso dire che va tutto bene. Ci sono tante persone che stanno peggio di me.

Fellowes ha poi negato l'esistenza di un collegamento fra Downton Abbey e The Gilded Age. Dopodiché è passato ai film di Downton Abbey e, benché più incline a concentrarsi sul passato, ha fatto ipotesi anche sul futuro, il che forse non ci stupisce, visto l'amore che lo sceneggiatore ha per la famiglia Crowley. Riguardo a Downton Abbey e The Gilded Age ha innanzitutto dichiarato:

Continuo a sentir dire che Downton si collegherà a The Gilded Age, ma in Downton la vicenda ha inizio nel 1912.

Poi, alla domanda circa un eventuale legame fra le due serie attraverso gli antenati dei personaggi di Downton Abbey, ha risposto:

Può darsi, non abbiamo ancora finito. Vedremo.

Passando a Downton Abbey 3, Fellowes ha spiegato cosa devono aspettarsi i fan dopo la morte della Lady Violet di Maggie Smith:

Nel film si avverte chiaramente che la famiglia continua in un certo modo a essere guidata da Violet. Il fatto che sia morta non è che un dettaglio. I suoi valori, le sue volontà e le sue convinzioni su come i Crawley dovrebbero comportarsi e perché sono sempre presenti. Abbiamo cercato la maniera migliore per farlo capire al pubblico. Naturalmente nel film sentiamo la mancanza di Maggie, ma dobbiamo sentirla! Abbiamo voluto che fosse così. Non vogliamo che il pubblico non ne abbia nostalgia. Vogliamo che senta la sua mancanza. Credo che (Maggie) abbia dato vita a un personaggio meraviglioso e le sarò grato fino all'ultimo giorno della mia vita

Infine, riguardo a un eventuale Downton Abbey 4, ecco le parole sibilline di Julian Fellowes:

Non lo so. Ogni volta che dico: "Sì, questa è davvero la fine. Addio. Non scriverò altri film", l’anno seguente mi ritrovo invece a riprendere in mano (Downton Abbey). Quindi non dirò più: "mai più". Credo però che questo sarà l'ultimo film con il cast originale. Hanno lavorato per 15 anni, che è un tempo lunghissimo per una serie tv o dei film. Le giovani donne che hanno cominciato a 20 anni, hanno ormai superato i 30 e si sono sposate, hanno avuto figli, hanno divorziato e Dio sa che altro hanno fatto da quando abbiamo cominciato con la serie tv.

Per un produttore e sceneggiatore come me è facile dire che è stata una serie fortunata, perché è tutto ciò che ho fatto, ma nonostante questo penso sia stata davvero una serie fortunata. Quando ci ritroviamo tutti durante qualche trasmissione, per me è sempre un momento felice. Considero questa esperienza come un meraviglioso e magico viaggio su un tappeto volante che ho potuto fare nella seconda parte della mia carriera. Ringrazio le vita per questo.

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, arriverà nelle sale italiane l'11 settembre. Mancano solo 3 mesi: forza e coraggio che ci siamo!