Dove eravamo rimasti? Eddie Murphy parla del suo ritorno con Il principe cerca figlio

Prime Video ospita uno dei sequel più attesi dell'anno, Il ritorno di Eddie Murphy nel ruolo che ha lanciato la sua carriera ormai trent'anni fa e più con Il principe cerca figlio. L'attore ce ne ha parlato in questa intervista.

È giunto il momento atteso per oltre trent’anni. Non solo è arrivato il sequel de Il principe cerca moglie, disponibile su Prime Video con il titolo consequenziale Il principe cerca figlio, ma il protagonista, Eddie Murphy alias Akeem, è finalmente pronto a salire sul trono. Questo però vuol dire che il mitico re Jeffe, un James Earl Jones ormai molto anziano e che, per esserci, ha recitato la parte non muovendosi dalla sua New York, sta per lasciare il regno terreno di Zamunda.

A questo punto, però, sorge il problema di trovare contestualmente un erede al trono, per la legge un maschio; ma non ci sono problemi, ci sarebbe un ragazzetto del Queens, cresciuto senza padre, e figlio di uno spinello serale del principe Akeem con una vulcanica donna, durante il suo primo viaggio nel quartiere di New York, da lui mai conosciuto e dimenticato: il figlio, oltre che lo spinello. Quindi dovrà tornarci nel Queens, nel frattempo diventato un posto di gran moda, almeno nelle zone più vicine a Manhattan.

“Ci sono volute almeno tre differenti sceneggiature prima di convincerci che la struttura e la storia fossero sufficientemente forti”, ha dichiarato Eddie Murphy, anche produttore e anima de Il principe cerca figlio, nel corso di una conferenza stampa via zoom da New York. “A quel punto ci siamo resi conto di avere un film, mancava solo un giovane sceneggiatore che potesse dargli quel gusto moderno che mancava, e abbiamo scelto Kenya Barris, creatore della serie Black-ish, che si è affiancato agli storici autori dell’originale, gli autori del Saturday Night Live Barry W. Blaustein e David Sheffield.

Una cosa che colpisce ne Il principe cerca figlio è come siano tornati tutti, o quasi, gli attori e i personaggi del film originale. “Volevamo ci fossero di nuovo tutti, anzi volevamo riprendere da dove la storia si interrompeva. Akeem e Lisa hanno vissuto felici e contenti. Ci siamo chiesti come riprendere la narrazione in maniera divertente, e abbiamo immaginato che McDowell aprisse un locale in Africa, per cui sono tutti ormai a Zamunda. Con Arsenio Hall torniamo anche a interpretare gli altri personaggi, e soprattutto lui si è dovuto sottomettere a ore e ore di trucco, addirittura fino a sei al giorno. Mi ricordo una volta che abbiamo finito a notte fonda, e mentre tutti se ne andavano lui si è struccato per un paio d’ore e poi di nuovo si è messo sulla sedia e via con il trucco. Mi ricordo che piangeva, vi giuro, ha proprio iniziato a piangere”.

Una commedia che riprende molti degli stilemi, oltre che dei personaggi del primo film, che vive proprio in funzione dell’originale. “Parla della famiglia, di amore e del fare la cosa giusta, oltre che della tradizione”, aggiunge Murphy. “Poi ci sono quelle immagini fantastiche di re neri e del Queens, le principesse e tutto il resto. È l’unico film, dopo Black Panther, che presenta dei reali black, anche se il primo in assoluto è stato Il principe cerca moglie. Ci sono poi temi eterni, che riguardano tutti gli esseri umani e nei confronti dei quali tutti possono identificarsi. L’amore, lo sposare qualcuno seguendo la propria volontà e i sentimenti. È una storia universale, e penso possa essere universalmente adorata. È una testimonianza che ripropone il culto del film originale, che ormai fa parte della cultura universale. La gente ancora usa delle citazioni o delle battute del Principe cerca moglie. Il primo vero mic drop è stato quello di Randy Watson, che ha fatto cadere il microfono in quella maniera inconfondibile che ora va di moda. Durante Halloween ci sono persone che si vestono come i personaggi del film."