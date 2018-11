Doppio ruolo per Seth Rogen in Pickle, nuova commedia targata Sony

Si sta componendo il cast di Pickle, nuova commedia targata Sony che vedrà protagonista Seth Rogen. Accanto all’attore/autore troveremo infatti Molly Evensen, Eliot Glazer, Kalen Allen, Kevin O’Rourke e Sarah Snook, rivelazione della serie TV Succession.

Alla regia del progetto ci sarà Brandon Trost, direttore della fotografia che ha già lavorato con Roger in Cattivi vicini e lo scatenato Facciamola finita. La sceneggiatura del film è invece stata scritta da Simon Rich, il quale si è ispirato a un racconto letto sul New Yorker. Le riprese inizieranno a breve a Pittsburgh.

In Pickle Seth Rogen avrà ben due ruoli: quello del protagonista Herschel Greenbaum e anche quello del suo bisnipote. Il film inizia infatti nel 1918, quando Herschel cade in una vasca di cetriolini sottaceto (i pickle appunto). La salamoia lo conserva perfettamente, tanto che cento anni dopo l’uomo riemerge a Brooklyn e si mette in cerca della sua famiglia. Alla fine viene fuori che l’unico sopravvissuto è proprio il suo pronipote, un nerd esperto di computer dalle maniere ruvide che Herschel stenta a comprendere. Insomma, la trama di Pickle sembra perfetta per un’altra commedia in stile Seth Rogen…

I prossimi progetti in cui Rogen è coinvolto come attore/doppiatore sono la versione in live-action de Il re leone, in cui presta la voce a Pumbaa, e il nuovo film di James Franco Zeroville.