Doppio amore: ecco il trailer italiano del film di François Ozon con Marine Vacth e Jérémie Renier

È passato in concorso al Festival di Cannes un anno fa con il titolo L'amant double, e ora si prepara a uscire nelle sale italiane, distribuito da Academy Two, col titolo Doppio amore.

Si tratta del nuovo film di François Ozon, un eroticissimo thriller alla De Palma (e, quindi, alla Hitchcock) che vede protagonisti la bellissima Marine Vacht (che con Ozon ha già recitato in Giovane e bella) e Jérémie Reiner: la prima giovane fragile e tormentata che prima si reca in cura dal secondo, ombroso psicanalista, poi se ne innamora travolta dalla passione. I due vanno a vivere assieme, ma è allora che lei scopre, per caso, che lui ha un gemello di cui non le ha mai parlato, e così inizia uno strano e perverso menage a trois.

Doppio amore verrà presentato in anteprima nell'ambito della VIII edizione dei Rendez-vous, il festival del nuovo cinema francese che si svolgerà a Roma dal 4 al 10 aprile, e questo è il suo trailer italiano.

Doppio amore: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD