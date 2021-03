Dopo Zack Snyder's Justice League, altri film DC di Snyder ci attendono? E l'Ayer Cut di Suicide Squad?

News Cinema

Esaltati dalla pubblicazione di Zack Snyder's Justice League, i fan mettono alle corde i vertici della Warner Bros. Qual è la loro diplomatica risposta?

Dopo aver gustato le quattro ore dell'epico Zack Snyder's Justice League, i fan della DC Comics e di quel DC Extended Universe gestito proprio da Snyder, ormai apparentemente pratica chiusa, chiedono di sapere: c'è speranza che la sua visione di quei supereroi prosegua? La risposta arriva dalla CEO della WarnerMedia, Ann Sarnoff... ed è una risposta alquanto diplomatica. Leggi anche Zack Snyder's Justice League, il confronto con la prima versione e il senso di un simbolo

Apprezzo che il lavoro di Zack sia amato, gli siamo molto grati per i suoi tanti contributi alla DC. Siamo felicissimi che abbia potuto portare la sua versione di Justice League alla luce, perché fino a un anno fa non era nemmeno nei piani. Con quella si chiude la sua trilogia. Siamo molto felici d'averlo fatto, ma siamo anche molto entusiasti dei piani che abbiamo per i tanti personaggi DC su cui stiamo lavorando adesso. [...]

Alcuni fan che cercano una singola voce potrebbero rimanere delusi, ma vorremmo chieder loro di essere pazienti e di vedere cosa abbiamo in serbo, perché forse le voci nuove che stiamo coinvolgendo avranno storie altrettanto avvincenti da raccontare.

Con un giro di parole, Ann Sarnoff in sostanza conferma quanto detto di recente da Zack Snyder, cioè che la Warner Bros non è interessata a proseguire il discorso DC con lui, nè d'altronde, come ha spiegato, Zack scalpita più di tanto per farlo (sarà su Netflix a maggio con Army of the Dead). Da queste dichiarazioni si evince inoltre che il pluralismo di autori, con stili e approcci differenti, la farà da padrone nel futuro DC in casa Warner, come ha dimostrato già il Joker con Joaquin Phoenix e come dovrebbe dimostrare The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson. Dopo questo nuovo backstage su Zack Snyder's Justice League, rimanete però con noi, perché Ann Sarnoff risponde ai fan anche sulla questione "Ayer Cut" di Suicide Squad...





