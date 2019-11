Dopo The Irishman Martin Scorsese prepara un documentario sulla scena musicale newyorkese dei '70

News Cinema

Mentre The Irishman sbarca oggi su Netflix, il regista torna al suo grande amore indagando quello che è stato lo sfondo della serie Vinyl, da lui prodotta per HBO.

Oggi, 27 novembre, l'acclamato ultimo film di Martin Scorsese, The Irishman, sbarca su Netflix dopo il passaggio nei cinema, ma il regista ha già un altro progetto che lo riporta ad un altro suo grande amore: il documentario musicale. Come rivelato da Variety, infatti, il suo nuovo lavoro - per la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer - sarà dedicato alla scena musicale newyorkese degli anni Settanta.

Nel 1978 Scorsese ha diretto l'epocale L'ultimo valzer, sull'ultimo concerto di The Band e nel 2011 il fluviale e bellissimo George Harrison: Living in The Material World, mentre è di quest'anno Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan. Nel 2016 il regista aveva anche prodotto assieme a Mick Jagger la serie drammatica Vinyl per HBO, ambientata proprio nel periodo che sarà il soggetto del documentario.

Al momento non c'è un distributore per il film ma solo un contratto con Apple TV+, anche se ovviamente speriamo che arriverà anche al cinema.