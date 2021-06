Dopo Spiral Darren Lynn Bousman realizza un horror sulla casa della sadica Madame LaLaurie

News Cinema

Il regista di Spiral, Darren Lynn Bousman, realizzerà un film ambientato nella infame LaLaurie Mansion, della serial killer di schiavi Madame LaLaurie, scritto dagli autori di The Conjuring.

A quanto pare a Darren Lynn Bousman le crudeli sevizie di Spiral - L'erdedità di Saw (e di Saw II, III e IV, che ha diretto) non sono bastate, visto che il regista ha scelto come prossimo progetto un horror ambientato nella infame LaLaurie Mansion, a New Orleans, scritto dagli autori di The Conjuring, Chad e Carey Hayes. E potrebbe essere solo il primo film di una nuova serie.

Se siete appassionati di questo tipo di storie agghiaccianti, o se avete visto American Horror Story, dove a interpretarla nella terza stagione era Kathy Bates, conoscete sicuramente l'orrenda storica della sadica Madame Delphine LaLaurie, vissuta a New Orleans nel diciannovesimo secolo, donna socialmente affermata e sposata in terze nozze a un medico, di cui si conosceva la crudeltà verso gli schiavi ma non la sua estensione. A scoprirla e far inorridire gente che pure non era nota per la sua gentilezza verso esseri considerati inferiori e di loro proprietà, fu, nel 1834, un incendio appiccato volontariamente da un'anziana schiava che venne ritrovata legata a una stufa e che raccontò che avrebbe preferito morire piuttosto che finire nella soffitta da cui nessuno faceva ritorno.

Si scoprì così che l'affascinante, ricca e gentile signora era una sadica assassina, una serial killer ante litteram, e se leggete i resoconti di quello che venne trovato nella sua "stanza dei giochi" siamo sicuri che non dormirete per un pezzo. Purtroppo LaLaurie fuggì a Parigi e non venne mai processata per i suoi crimini, anche se attorno alla sua casa continuarono a fiorire macabre leggende.

Questo progetto è un sogno realizzato per me - ha detto Bousman - Fin da piccolo sono sempre stato ossessionato dal paranormale. Tutti coloro che lo studiano conoscono le leggende e il folclore attorno alla LaLaurie Mansion. È il sacro Graal di questo tipo di ambienti. Di recente mi hanno permesso di visitare la casa e sono potuto restare lì coi fratelli Hayes. Non riesco ad articolare le mie 72 ore all'interno di quelle mura. Quella casa ti consuma. La sua storia ti paralizza. I fratelli Hayes hanno scritto una storia così emozionante, ricca di suspense e spaventosa, che non vedo l'ora di presentare al mondo questa incredibile location.

Gli autori a loro volta hanno dichiarato: "Non solo Darren è un regista incredibilmente creativo, ma sa anche come dar vita a un franchise. Siamo più che elettrizzati di averlo in questo film, e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà sullo schermo".

Ci incuriosisce molto sapere che approccio avrà questo horror sul genere delle case stregate, dal momento che, che ci crediate o meno, la casa LaLaurie è considerata uno dei luoghi più infestati al mondo. Bisognerebbe chiedere qualcosa in merito a Nicolas Cage, che nel 2009 ne è stato brevemente il proprietario... Quello che sarà il primo film di una potenziale serie è ambientato nel presente. Altro, al momento, non si sa.

Nel frattempo di Darren Lynn Bousman potremo vedere Spiral - L'eredità di Saw, al cinema dal 16 giugno.