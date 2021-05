Dopo Spider-Man No Way Home i piani per lo Spiderverse saranno rivelati, promette la Sony

News Cinema

È assai difficile convincere la Sony Pictures a fornire informazioni sul futuro di Spider-Man: come Tom Holland commentò, Spider-Man No Way Home a Natale è il suo ultimo film nel contratto, ma sperava che i Marvel Studios e la Sony avessero definitivamente appianato le loro divergenze, continuando a collaborare, con o senza di lui. Sappiamo che No Way Home porterà lo Spiderverse nel cinema dal vero, coinvolgendo di sicuro il Doc Ock di Alfred Molina e l'Electro di Jamie Foxx, con Andrew Garfield in forse, ma da lì dove si andrà? Peter Parker sarà ancora nei film Marvel targati Sony o entrerà in tutto e per tutto nel Marvel Cinematic Universe? La Sony rimarrà confinata ai suoi personaggi "secondari", in Venom: La furia di Carnage (in arrivo in autunno), Morbius con Jared Leto (gennaio 2022) e Kraven the Hunter (gennaio 2023)? Spider-Man per la Sony sarà solo quello animato di Un nuovo universo e sequel (non che la cosa ci dispiacerebbe)? Intervistato da Variety, il presidente della Sony Pictures Sanford Panitch si è espresso così in merito:

Non pensiamo ai nostri 900 personaggi come a uno "Spidey-Verse", abbiamo proprio un nostro Marvel Universe. La quantità di personaggi che abbiamo... davvero, aspettate di vedere il prossimo Venom, Spider-Man non vi mancherà... ma sarebbe eccitante se s'incontrassero, vero? [...]

Abbiamo in realtà un piano, forse sta diventando un po' più chiaro per la gente dove stiamo andando, secondo me quando uscirà Spider-Man: No Way Home ci saranno altre rivelazioni. [...]

La cosa bella è che abbiamo un rapporto eccellente con Kevin [Feige, il boss dei Marvel Studios, ndr]. Abbiamo tanto spazio per giocare. Vogliamo che i loro film del Marvel Cinematic Universe abbiano un sacco di successo, perché fa bene anche a noi e ai nostri personaggi Marvel, penso che per loro valga lo stesso discorso.

In definitiva, la Sony Pictures non mollerà in tempi brevi i diritti cinematografici su quei personaggi Marvel, perciò ai Marvel Studios non rimarrà che tentare di coordinarsi al meglio con l'altra major, in questo strano rapporto di dipendenza-concorrenza che richiede grandi equilibrismi (creativi, ma anche contrattuali e commerciali!). Leggi anche Spider-Man si divide tra Sony e Marvel in due universi paralleli?