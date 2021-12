Dopo Spider-Man No Way Home, i fan chiedono di completare l'opera [SPOILER]

News Cinema

La visione di Spider-Man No Way Home ha entusiasmato tanti fan della saga: ora, ispirati da quello che hanno visto, chiedono di chiudere il discorso con una precisa richiesta.

La visione di Spider-Man No Way Home ha mandato in tilt molti fan Marvel e in particolare quelli del Tessiragnatele: chi segue il marchio nelle sue incarnazioni cinematografiche da vent'anni ora pretende che la Sony e i Marvel Studios completino l'opera con un altro film. Di cosa si tratta nello specifico? Preferiamo non scriverlo subito per evitare spoiler, anche se ormai riteniamo che la maggior parte dei fan interessati all'ultimo film con Tom Holland l'abbia già visto (e forse anche rivisto).



Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man No Way Home ora richiede la produzione di un altro film, secondo i fan

Si moltiplicano nelle ultime ore i messaggi sui social da parte dei fan di Spider-Man: gli appassionati, dopo aver rivisto in azione Tobey Maguire e Andrew Garfield al fianco di Tom Holland, adesso hanno un conto che non torna. A Garfield non fu mai data la possibilità di completare la sua trilogia, mancante del terzo atto conclusivo dopo The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014). Specialmente con un Sony's Spider-Man Universe che ormai ha accolto il carisma esplosivo di Tom Hardy alias Venom, qualcuno sogna un The Amazing Spider-Man 3 con Hardy e Garfield. In generale, si vuole rivedere all'opera il Peter Parker di Andrew Garfield, e non sarebbe una richiesta così strana in tempi di revival senza freni (in Spider-Man No Way Home, ma anche nel prossimo The Flash, con Michael Keaton e Ben Affleck che tornano a intepretare i loro Batman).

Funzionerebbe ancora Garfield, al di là della "sorpresa" in Spider-Man: No Way Home? Di certo c'è che all'epoca la Sony interruppe la sua trilogia perché The Amazing Spider-Man 2 incassò "solo" 709 milioni di dollari contro i 758 del primo capitolo, a fronte degli incassi concorrenti dei Marvel Studios in continua ascesa. Di lì la decisione di collaborare insieme in una nuova direzione. Certo, con l'animato Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One) in arrivo nell'ottobre 2022, con relativi prosiegui, la situazione comincia a farsi un po' affollata, anche se l'esperienza insegna che il concetto di "inflazionamento" sembra valere molto poco in territorio cinecomic. Leggi anche Spider-Man 4 si farà, ma di cosa parlerà? La Sony suggerisce qualcosa