Dopo Snake Eyes la Paramount pensa a un nuovo G.I. Joe

Il nuovo film però non sarà un sequel del primo.

In attesa di vedere il nuovo spin-off Snake Eyes che ha come protagonista Henry Golding, la Paramount Pictures ha deciso di cominciare a mette in cantiere un nuovo lungometraggio dedicato a G.I. Joe. A scrivere questo progetto saranno Joe Schrapnel e Anna Watherhouse, gli sceneggiatori di Seberg con Kristen Stewart. Secondo le prime indiscrezioni non si tratterà di un sequel diretto di Snake Eyes ma di una storia che in qualche modo espanderà l’universo di G.I. Joe ed entrerà in profondità nella backstory del personaggio. Appare molto probabile che Golding e Samara Weaving parteciperanno alla produzione riprendendo i ruoli rispettivamente di Snake Eyes e Scarlett.

La Paramount ha anche reso noto che il titolo esteso del film con Golding è adesso Snake Eyes: G.I. Joe Origins, e dovrebbe arrivare in sala il prossimo 23 ottobre. Trai progetti futuri che Joe Schrapnel e Anna Waterhouse stanno scrivendo c’è il dramma gotico Rebecca per Netflix e The Great Machine, adattamento cinematografico del comic-book Ex Machina.