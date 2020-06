Dopo Shazam! 2 David F. Sandberg tornerà al primo amore con l'horror The Culling

News Cinema

David F. Sandberg, regista di Shazam! e degli horror Lights Out e Annabelle, tornerà al cinema di paura con un progetto intitolato The Culling.

Come abbiamo visto durante questo periodo di quarantena, il regista svedese David F. Sandberg si è tenuto in allenamento realizzando dei piccoli corti casalinghi con la moglie Lotte Losten. Si trattava ovviamente di horror, perchè il regista di Shazam!, è da lì che nasce, da un cortometraggio diventato il suo primo film. Lights Out, seguito da Annabelle 2.

Non stupisce dunque che torni al primo amore col suo prossimo film, che girerà subito dopo Shazam! 2. Il film si intitolerà The Culling e verrà prodotto dalla Lionsgate. A scriverlo non è Sandberg ma Stephen Herman e il regista ha così commentato su Twitter: "Amo questa sceneggiatura di Stephen Herman e il suo approccio al modo di agire dei demoni".

La storia vede un sacerdote tormentato che si isola nel classico capanno in mezzo ai boschi, dove cerca di affrontare per l'ultima volta il demone che ha terrorizzato la sua famiglia quando era bambino. Sandberg sarà anche produttore del film insieme all'inseparabile Lotte Losten.

