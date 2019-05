Dopo Rocketman Madonna è il nuovo obiettivo di Dexter Fletcher, il re Mida dei film musicali

Dexter Fletcher sembra averci preso gusto. Dopo aver tenuto le redini di Bohemian Rhapsody in seguito alla cacciata di Bryan Singer e aver diretto in solitaria Rocketman (appena uscito nelle sale italiane) sembra voler proseguire sulla strada dei film musicali, se non dei musical veri e propri, dedicati a grandi esponenti del pop contemporaneo. Il prossimo obiettivo ce l’ha ben chiaro, ed è Madonna. Come dargli torto, dopo il miliardo di dollari incassato dal biopic sui Queen e le aspettative elevate per il racconto della vita e delle canzoni di Elton John è chiaro che questo genere è in testa nelle to do list di tutti i grandi studios hollywoodiani.

In un’intervista a Gay Star News, alla domanda su quale artista musicale potrebbe essere adatto a un nuovo adattamento su grande schermo, ha così risposto: “farei Madonna! Sarebbe un gran bel viaggio, straordinario. Non so quanto sarebbe contenta dell’idea, ma quele vita straordinaria sarebbe. Se dovessi identificare un’altra icona sarebbe lei. È fantastica”.

La material girl arriverebbe comunque dopo un panorama di biopic musicali già in cantiere molto affollato, che va da David Bowie a Prince, passando per Boy George. Sicuramente la sua vita non annoierebbe lo spettatore, dall’infanzia tribolata ai tanti scandali come icona pop. Naturalmente, almeno per ora, si tratta solo di un auspicio di Fletcher, non esiste niente di minimamente concreto. Rimane la curiosità di sapere come la pensa Madonna stessa. Vi terremo aggiornati.