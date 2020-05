Dopo Nell'erba alta un film anche da Throttle di Stephen King e del figlio Joe Hill

News Cinema

HBO Max ha presentato il progetto di un film per il cinema dal racconto lungo del 2009 "Throttle", scritto da Stephen King in coppia col figlio Joe Hill, in un'antologia in omaggio allo scrittore Richard Matheson.

Dopo il non eccelso risultato di Nell'erba alta, in streaming su Netflix e tratto da una novella (a scelta, in italiano: racconto lungo o romanzo breve) scritta a quattro mani da Stephen King e dal figlio Joe Hill, un'altra loro analoga collaborazione, "Throttle", diventerà un film (per le sale) prodotto da HBO Max.

La storia è stata inserita nel 2009 in un'antologia in omaggio al grande scrittore Richard Matheson, intitolata "He Is Legend". Al lavoro sulla sceneggiatura c'è Leigh Dana Jackson. La storia - ispirata a Duel, il racconto di Matheson che ha dato poi vita al film omonimo di Steven Spielberg - racconta di una gang di motociclisti, a capo della quale ci sono un padre e un figlio, terrorizzata da un enorme camion con rimorchio in un desolato tratto di deserto americano.

Dal racconto, inedito da noi, è stata tratta anche una versione a fumetti nel 2012.

Vedremo dunque in futuro al cinema questa versione di Duel secondo King e figlio. Della produzione si occuperanno David S. Goyer e Keith Levine.