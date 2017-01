Dopo l'amore: la prima clip italiana in esclusiva del film con Bérénice Bejo e Cédric Kahn

Dopo la pesentazione allo scorso Festival di Cannes nella prestigiosa sezione della Quinzaine ds réalisateurs, arriverà nei cinema italiani il 19 gennaio prossimo Dopo l'amore, l'intenso dramma sentimentale diretto da Joachim Lafosse con protagonisti Bérénice Bejo e Cédric Kahn.

Il film racconta la storia di Marie e Boris, in crisi dopo 15 anni di matrimonio, costretti, soprattutto a causa delle difficltà economiche di lui, a proseguire una vita da "separati in casa". Marie e Boris hanno due piccole figlie gemelle a cui vogliono ovviamente evitare ogni possibile trauma derivante dalla loro situazione, come vediamo in questa prima clip italiana del film che vi presentiamo in esclusiva:





L'idea del film nasce dall'incontro del regista Joachim Lafosse e della sceneggiatrice Mazarine Pingeot e del loro desiderio comune di filmare una coppia. Entrambi volevano infatti mostrare le fortissime emozioni originate dai conflitti coniugali, di cui il denaro è molto spesso un sintomo. Un aspetto quello dei soldi ben sottolineato nel titolo originale del film "L'économie du couple" letteralmente L'econmia della coppia.



