Dopo Joker, la Warner Bros punta su cinecomic vietati ai minori, contro la Marvel

Con la Fox di Deadpool assorbita dalla Disney, la DC e la Warner hanno realizzato di avere uno spazio da occupare.

Dopo il successo commerciale di Joker, unico cinecomic della storia con un incasso di quasi 19 volte il suo budget (!), la Warner Bros e la DC Comics, stando a un articolo di Variety, cominciano seriamente a vedere la luce alla fine del tunnel della sudditanza al Marvel Cinematic Universe: secondo voci, la Warner starebbe meditando di puntare su contenuti forti e divieto ai minori ("R - Restricted" negl Usa blocca la visione a chi non ha compiuto diciott'anni). I dirigenti vedrebbero in questa strategia un modo per differenziarsi dallo strapotere Marvel / Disney, che non punterebbe mai a una classificazione del genere. In più, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney, quel mercato non sarà probabilmente più coperto da produzioni analoghe come Deadpool e Logan, veri sdoganatori del cinefumetto rivolto ai "più grandi".