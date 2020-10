Dopo Joker, il suo produttore sogna un assolo per un altro villain DC

News Cinema

Uno dei produttori di Joker con Joaquin Phoenix, Michael Uslan, racconta il suo sogno per un altro film dedicato interamente a un cattivo della DC Comics: quale?

Un anno fa la Warner Bros si godeva i frutti della sua scommessa col Joker di Joaquin Phoenix, un trionfo da 1.074.000.000 dollari per "soli" 55 milioni di budget, quindi è normale che uno dei suoi producer, Michael E. Uslan, pensi a una riproposta della formula: un "character study", un assolo non blockbuster su un altro celebre cattivo della scuderia DC Comics. Chi sarebbe per lui il prossimo fortunato villain? Presto detto: Mr. Freeze, ma un Mr. Freeze specifico. Ecco le parole di Michael, nell'ambito del panel "Batman to Joker" al Wizard World:





Uno dei miei episodi preferiti della serie animata di Batman [quella Warner dei primi anni Novanta, ndr], che io adoro con tutto me stesso, trattava di Mr. Freeze e della perdita di sua moglie. Le emozioni che crearono io le vedrei in un film. [...] Occhio, parlo da fanboy, non da producer, quello che dico non ha nulla a che vedere con i piani futuri. Come fanboy io quella versione di Mr. Freeze la vedrei bene, si potrebbero fare cose favolose col suo trascorso.

E' molto interessante che qualcuno nel settore live action abbia ancora a cuore quella seminale serie: creata da Eric Radomski e Bruce Timm, con Paul Dini e Mitch Brian tra gli story editor, segnò una vera rinascita dell'animazione Warner (insieme ai comici Tiny Toons patrocinati da Steven Spielberg). Non è improbabile che il suo approccio più dark, rispetto alla media della produzione animata del periodo, abbia spinto la Disney ad avviare il progetto dei Gargoyles. In ogni caso, il Batman televisivo animato Warner fu la culla di un personaggio commercialmente fondamentale per l'azienda oggi: Harley Quinn, creata proprio da Dini e Timm per l'episodio "Joker's Favor" del settembre 1992 (prima stagione).

Mr. Freeze al cinema è già apparso, ma di certo non col taglio del Joker: molti fan preferirebbero dimenticare l'incarnazione di Arnold Schwarzenegger nel micidiale Batman & Robin (1997) del compianto Joel Schumacher.