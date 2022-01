Dopo il successo su Rai 3 l'ONU vuole proiettare "L'Odissea" del Teatro Patologico

News Cinema

Il Teatro Patologico di Dario D'Ambrosi a giugno approderà quindi presso l'ONU con la sua incredibile ed emozionante Odissea.

Dopo il grande successo di critica e pubblico riscosso e gli ottimi ascolti dopo la messa in onda di giovedì 30 dicembre su Rai 3, il docufilm di Domenico Iannacone sull'Odissea portata in scena dal Teatro Patologico - una realtà, fondata e diretta da Dario D'Ambrosi, che da oltre trent'anni porta avanti un duro e prezioso lavoro di teatro-terapia per persone con disabilità fisica e psichica è stata invitata - verrà proiettato il prossimo 16 giugno presso la sede delle Nazioni Unite a New York nell'ambito del "Convention on the Rights of Persons with Disabilities".



L’Odissea della speciale Compagnia del Teatro Patologico, ideata da Dario D'Ambrosi, diretta da Francesco Giuffrè (figlio del celebre Carlo) e raccontata dall'apprezzato giornalista Domenico Iannacone documenta la messa in scena dell’opera letteraria più importante al mondo. Un racconto che travalica la rappresentazione teatrale e che entra nella vita reale degli attori diversamente abili, cogliendone la fragilità e la bellezza. L’Odissea ci conduce per mano nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano la speciale Compagnia teatrale diretta da D'Ambrosi. Un viaggio nel viaggio, la storia di una rappresentazione teatrale che diviene metafora dell’uomo moderno, costretto a combattere contro il destino avverso, superando mille pericoli e affrontando continue sfide. Attraverso L’Odissea, Domenico Iannacone accende i riflettori sull’esperienza di chi vive quotidianamente il dramma della malattia mentale, raccontando lo scontro continuo tra fragilità e forza interiore, tra sofferenza e speranza, tra caduta e rinascita, in una suggestiva e illuminante riflessione su quanto in fondo sia labile il confine tra “normalità” e follia. Un incredibile viaggio nelle emozioni ed una straordinaria occasione per commuoversi e riflettere assolutamente da non perdere.



Dopo aver portato la "Medea" presso le Nazioni Unite a New York ed il Parlamento Europeo a Bruxelles, il Teatro Patologico di Dario D'Ambrosi a giugno approderà quindi presso l'ONU con la sua incredibile ed emozionante Odissea.