Dopo il Grinch, Ortone e Lorax, l'opera del dr. Seuss diventa un vero e proprio universe!

L'opera per l'infanzia del geniale scrittore e illustratore dr. Seuss ha caratterizzato l'immaginario americano, prima di fare breccia anche all'estero, Italia compresa. Non c'è quindi da stupirsi se la Warner Bros Animation ha messo in cantiere nuovi film di animazione basati su alcuni suoi lavori, a partire da una nuova versione di Il gatto e il cappello matto, in prospettiva di creare uno universe (anche se non ossessivo, quindi non è detto che i personaggi di un film compaiano in un altro). Alcuni lavori storici del dr. Seuss d'altra parte hanno già deliziato i più piccoli e gli appassionati di animazione, come Il Grinch e Lorax - Il guardiano della foresta (tradotti in cartoon dall'Illumination Entertainment) o Ortone e il mondo dei Chi (della Blue Sky), per non parlare di una precedente versione animata televisiva del Grinch, firmata da Chuck Jones negli anni Sessanta.