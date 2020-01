Dopo i Templari e le Pagine Perdute, un nuovo Mistero è in fase di scrittura... ma Nicolas Cage ci sarà?

News Cinema

Lo sceneggiatore Chris Bremner, oltre a Bad Boys 4, sta scrivendo anche il coprione di National Treasure 3.

Questa notizia emerge come se fosse un tesoro sepolto appena scovato. Ricordate l'archeologo avventuriero Benjamin Gates interpretato da Nicolas Cage nei due film di National Treasure intitolati da noi Il mistero dei Templari (2004) e Il mistero delle pagine perdute (2007)? Certo che li ricordate e vi siete anche divertiti guardandoli.

Bene, c'è qualcuno che sta scrivendo un sequel, un nuovo mistero da risolvere presumibilmente sempre per l'archeologo di Nic Cage. Il "presumibilmente" è d'obbligo perché uno dei motivi per cui non si sia più fatto un terzo capitolo, era legato certamente alla mancanza di un buon script, ma anche alla star del film su cui le luci dei riflettori avevano iniziato ad affievolirsi. Inoltre la Disney, che ha in mano anche questo franchise, ha avuto altri progetti a cui dedicarsi negli ultimi dieci tredici anni.

Stavolta però potremmo esserci davvero.

Grazie alle fonti del magazine The Hollywood Reporter, veniamo a sapere che lo sceneggiatore Chris Bremner ha ricevuto l'incarico dal produttore Jerry Bruckheimer di scrivere National Tresure 3.

È un periodo inteso per Bremner, già al lavoro sul copione di Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence (nonostante il terzo Bad Boys for Life che vedremo al cinema dal 20 febbrario riporti sul poster "Insieme un'ultima volta"). Lo sceneggiatore non lavorerà in solitaria al nuovo "mistero", perché la scrittura quel tipo di avventure "per essere credibile richiede un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, perché poggia su eventi storici realmente accaduti, senza contare che deve essere anche di grande intrattenimento", diceva nel 2016 Nicolas Cage.

Il primo film era stato scritto da Jim Kouf, Cormac Wibberley e Marianne Wibberley da un soggetto di Oren Aviv, Charles Segars e dello stesso Kouf. Il secondo film era stato scritto da Cormac Wibberley e Marianne Wibberley da un soggetto di Gregory Poirier, Ted Elliott, Terry Rossio e degli stessi Wibberley. Questo giusto per far capire quante persone abbiano setacciato la recente storia americana per creare una storia avvincente. La regia di entrambi i film era di Jon Turteltaub.