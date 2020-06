Dopo Green Book Viggo Mortensen e Peter Farrelly gireranno The Greatest Beer Run Ever

News Cinema

Nel progetto targato Skydance l'attore avrà però un ruolo di supporto.

Dopo aver collaborato al film premio Oscar Green Book il regista Peter Farrelly e la star Viggo Mortensen torneranno a far coppia in un nuovo progetto The Greatest Beer Run Ever che sarà realizzato per la Skydance. Se però nel precedente film Mortensen era il protagonista – con tanto di nomination agli Academy Award, la sua terza – stavolta invece si limiterà a un ruolo di supporto.

Il titolo del progetto è The Greatest Beer Run Ever e si tratta dell’adattamento cinematografico di un romanzo che sarà pubblicato il prossimo novembre, scritto da Joanna Molloy e John Donohue. La storia è quella tragicomica dello stesso Donohue, il quale nel 1967 decise di partire da New York per andare a bersi qualche birra con i suoi amici…che stavano combattendo in Vietnam. La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Farrelly insieme a Brian Currie e Pete Jones.

Tra i successi diretti da Peter Farrelly insieme al fratello Bobby ci sono Scemo & più scemo, Tutti pazzi per Mary e Io, me & Irene (il nostro preferito). Tra i migliori film invece interpretati da Viggo Mortensen invece vogliamo citare ovviamente la trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson ma anche le due notevoli collaborazioni con David Cronenberg La promessa dell’assassino e soprattutto A History of Violence.