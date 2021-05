Dopo Crawl e Oxygène tra i progetti di Alexandre Aja anche un horror interattivo per la Amblin

News Cinema

Non sta con le mani in mano Alexandre Aja, regista del recente claustrofobico Oxygène. Ha ben tre progetti, uno dei quali è un film interattivo del genere "scegli la tua avventura" per la Amblin di Steven Spielberg.

Dopo il claustrofobico Oxygène, che potete vedere su Netflix, il regista francese Alexandre Aja è un vulcano di progetti. Li ha rivelati in un'intervista col podcast del sito specializzato in horror e fantastico, Bloody Disgusting. Partiamo dall'ultimo nonché più interessante: Aja sta collaborando con la Amblin di Steven Spielberg, per un film interattivo del genere "Scegli la tua avventura". Nelle sue parole:

Ci sono un sacco di creature diverse con cui voglio giocare. E stili diversi. Abbiamo questo film su una casa stregata alla Amblin con quella tecnologia con cui puoi controllare, scegliere il tuo tipo di avventura. Ma non so quando. Tutto sta ripartendo con molta difficoltà. Spero di tornare su un set presto, visto che ho molti progetti elettrizzanti".

Di più in merito Aja non dice, lasciandoci con la curiosità di sapere come la tecnologia possa essere applicata a un film destinato alle sale (per la tv abbiamo già il caso di Bandersnatch).

Gli altri progetti sono, appunto, Crawl 2, sequel del suo film coi coccodrilloni, su cui Aja ha dichiarato:

Non abbiamo mai smesso di parlare del sequel. Penso che in questo sequel la storia di Haley sarà molto forte, ma credo che Crawl parli della natura che si riprende quel che le è dovuto... con più uragani, uomo contro animale. Sarà forse tutta un'altra storia. In questo momento cerchiamo la storia umana giusta, che sia forte come quella del primo film, per avere un sequel che abbia un senso fare.

Il terzo progetto di Alexandre Aja, che è forse quello che ci affascina di più, è quello di un film tratto da uno dei capolavori del maestro del manga horror Junji Ito, Tomie, la storia di una bellissima (e mostruosa) creatura che fa impazzire gli uomini, che non riescono a non ucciderla e farla a pezzi e che ogni volta rinasce in molte forme, reclamando altre vittime. Dal manga è stato tratto un horror del 1998 diretto da Ataru Oikawa. Aja avrebbe dovuto realizzarlo per la piattaforma Quibi, che ha chiuso i battenti a fine 2020. Ma, come ha detto nello stesso podcast: "Non so se conoscete il manga, ma... non si può uccidere Tomie. Quindi tornerà".

Dunque c'è solo da attendere quale di questi interessanti progetti sarà il primo a riportare sul set Alexandre Aja. Intanto vi riproponiamo il trailer del suo Oxygène.