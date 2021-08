Dopo Checco Zalone, Helen Mirren balla con Vin Diesel a Venezia

News Cinema

Helen Mirren scatenata a Venezia durante la festa di Dolce & Gabbana, ha danzato con Vin Diesel sotto la pioggia... e l'ha postato su Instagram. Ve la ricordate con Checco in "La vacinada"?

State ancora ridendo per le danze di Helen Mirren con Checco Zalone nel video di "La vacinada"? Helen, anni 76, non si ferma davanti a nulla, questa volta abbracciata in un ballo divertito con Vin Diesel, addirittura in quel di Venezia, durante il recente evento legato alla couture di Dolce & Gabbana. Lo sappiamo da lei stessa, che ha postato su Instagram una foto del momento "magico", con un commento: "Ho danzato sotto la pioggia con Vin Diesel!" I due si conoscono perché, come sapranno i fan di Fast & Furious, Helen Mirren interpreta la madre del personaggio di Jason Statham nella saga, Queenie, ed è comparsa in Fast & Furious 8 e in Fast & Furious 9, attualmente in sala. Helen in effetti, dopo l'uscita di Fast & Furious 7, disse in un programma televisivo che il film l'aveva divertita un sacco e che le sarebbe piaciuto partecipare, per continuare a divertirsi: Diesel, da coproducer della serie, la prese in parola e chiese allo sceneggiatore di pensare per lei una parte.

Oscar per The Queen nel 2007, nomination per La pazzia di re Giorgio, Gosford Park e The Last Station, stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2013 ma inglese e internazionale nel profondo, residente in Inghilterra ma appassionata proprietaria di una masseria in Salento, interprete shakesperiana e nudo integrale in L'età del consenso (1969), Helen Mirren tuttora ci suscita ammirazione e invidia per un elemento centrale della sua filosofia professionale: fa tutto quello che le pare. Leggi anche Shazam 2!: la prima foto di Helen Mirren con il costume di Hespera