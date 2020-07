Dopo Avengers Endgame, i registi sognano un film Marvel ancora più epico

News Cinema

Sono impegnati su altri progetti, ma i registi di Avengers Endgame, Anthony e Joe Russo, tornerebbero ai Marvel Studios con un progetto persino più ambizioso.

Con Avengers Endgame, i registi fratelli Joe & Anthony Russo hanno sbancato il boxoffice mondiale, toccando quota 2.800.000.000 di dollari: un coronamento della loro carriera ai Marvel Studios, dopo la quale potrebbe esserci solo un progetto ancora più ambizioso, magari un adattamento della saga delle Guerre segrete?

Premettiamo che non c'è un film del genere in cantiere ai Marvel Studios, i Russo hanno solo fatto volare la fantasia chiacchierando con BroBible, anche se la loro competenza sui fumetti Marvel sembra un segnale a chi abbia le orecchie per intedere, cioè il boss Kevin Feige. Per chi non fosse un marveliano, "Guerre segrete" è una mega crossover di dodici albi pubblicati a cavallo tra il 1984 e il 1985, dove il misterioso Arcano trasporta supereroi e supercattivi su un pianeta, all'unico scopo di vederli combattere costantemente. Ecco cosa hanno raccontato i Russo:

JOE: Ho letto le Guerre segrete quando avevo 10-11 anni, era massiccio con tutti quegli eroi insieme, [...] era il miglior esempio di narrazione che crea un evento, con quello che succede quanto metti insieme tutte queste personalità, e mi piaceva anche l'idea dei cattivi costretti ad allearsi con gli eroi. A me e ad Anthony [...] piacciono i cattivi che credono di essere eroi delle loro storie [...]. Per noi realizzare qualcosa che avesse il respiro di Infinity War arrivava dal sogno delle Guerre segrete, che ha un respiro persino più ampio.[...]

ANTHONY: Sarebbe il film più grosso che possiate mai immaginare, è quello che ci gasa della storia, è persino più ambiziosa dell'Infinity Saga!