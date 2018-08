Dopo A Quiet Place la Platinum Dunes realizzerà un horror natalizio per la Sony

La Sony ha acquistato i diritti di un soggetto horror scritto da Patrick Melton e Marcus Dunstan per la Platinum Dunes. Come noto quest'ultima casa di produzione ha ottenuto recentemente l'enorme (e meritato) successo di A Quiet Place, diretto da John Krasinski e interpretato da lui stesso insieme alla moglie Emily Blunt. Costato solo 17 milioni di dollari, il film è stato capace di guadagnarne ben 330 in tutto il mondo, di cui più di 180 soltanto negli Stati Uniti. Il sequel è ovviamente già in cantiere.

Al momento del progetto in questione si sa che sarà un incrocio tra Scream e So cosa hai fatto, e che l'ambientazione sarà natalizia. I due sceneggiatori hanno scritto tra gli altri prodotti di genere The Collection, The Neighbour e alcuni episodi di Saw. Stanno inoltre lavorando insieme a Guillermo Del Toro a Scary Stories You Tell in the Dark, che esordirà il prossimo anno.

Recentemente molti horror sono diventati notevoli successi al botteghino, e parliamo di film capaci di arrivare tranquillamente a 100 milioni di dollari d'incasso in America, se non molto di più. Pensiamo a IT di Andy Muschietti, ai due The Conjuring, agli spin-off dedicati ad Annabelle, al notevole Get Out che ha vinto addirittura l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Tra gli altri film del genere in arrivo aspettiamo con trepidazione The Nun, in uscita a settembre. Anch'esso dell'universo dell'orrore creato da James Wan con The Conjuring.