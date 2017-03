Donnie Yen sarà il protagonista dell'action movie Sleeping Dogs

Reduce dal notevole successo di Rogue One: A Star Wars Story e da quello non così eclatante di XXX: Il ritorno di Xander Cage (anche se il film a livello internazionale è andato benino con più di 300 milioni di dollari d'incasso) Donnie Yen avrà il suo primo film da protagonista a Hollywood. Si tratta di Sleeping Dogs, adattamento cinematografico del videogioco uscito nel 2012 per opera della Square Enix. Alla produzione del lungometraggio Neal H. Moritz con la sua Original Film.

La storia è ambientata a Hong Kong, dove il personaggio di Yen, Wei Shen, lavora come poliziotto sotto copertura. Il suo incarico è quello di sgominare una delle più potenti organizzazioni criminali del luogo, la Triade di Sun ON Yee. Ovviamente nel film, come nel videogioco, ci saranno un sacco di combattimenti con sfoggio di arti marziali, ma anche inseguimenti in macchina e sparatorie.

Lanciato in tutto il mondo nel 2008 da Ip Man, leggendario maestro di arti marziali che divenne istruttore di Bruce Lee, Donnie Yen ha poi interpretato il personaggio in altri due sequel, mentre Ip Man 4 è stato annunciato per il prossimo anno.