Donnie Darko potrebbe avere un sequel

Donnie Darko, si sa, è uno di quei film, inizialmente ignorati, che sono diventati pian piano fenomeni di culto. Nella fattispecie, grazie a una presentazione fuori concorso al Festival di Venezia, a un’uscita negli States di una versione Director’s cut (ritenuta però da alcuni inferiore alla prima arrivata al cinema) e all’home-video, è capitato che abbia colpito al cuore un pubblico meno mainstream che aspettava solo di essere intrigato da un mistero di difficile risoluzione legato anche, come sappiamo, a un coniglio assai meno rassicurante di quello che James Stewart vedeva in Harvey.

Bene, se abbiamo ritirato fuori dal cilindro della memoria quest’opera di Richard Kelly, è perché lo stesso regista ha appena dichiarato che potrebbe cimentarsi in un sequel. L’universo indagato nell’originale ha secondo lui altri tratti da esplorare, ma per mettersi al lavoro e realizzare qualcosa di accattivante e che possa non tradire le aspettative degli spettatori è necessario un budget cospicuo. Kelly, insomma, punta a un prodotto dignitoso, come avrebbe spiegato in un’intervista concludendo che Donnie Darko 2 diventerà forse realtà dopo un altro film di cui ignoravamo l’esistenza e che probabilmente prenderà il via in questo 2017. "Ho lavorato a tanti progetti differenti" - avrebbe detto il filmmaker. "Il problema è che sono tutti molto ambiziosi e costosi, e quindi ci vuole molto tempo per realizzarli. Siamo stati molto attenti a preparare bene le cose, ma intendo recuperare il tempo perduto, girando più film contemporaneamente".

Ricordiamo che nel 2009 uscì un film intitolato S. Darko e diretto da Chris Fisher che sviluppava il personaggio di Samantha Darko, sorella piccola del personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal in Donnie Darko. Contestato da molti, incontrò immediatamente il disappunto di Richard Kelly. Rammentiamo infine che Donnie Darko è riuscito in Inghilterra in una versione restaurata in 4K di cui vi riproponiamo il trailer.