Donne ai primi passi: danza e coming of age nel trailer del nuovo film Netflix

Federico Gironi di 19 agosto 2020

L'undicenne Amy tenta di sfuggire a una realtà familiare oppressiva unendosi al disinibito gruppo delle "Mignonnes", in un percorso di scoperta della propria femminilità attraverso la danza. Disponibile in streaming su Netflix dal 9 settembre, Donne ai primi passi ha vinto il premio per la miglior regia al Sundance 2020.

Arriva in streaming il 9 settembre su Netflix un film intitolato Donne ai primi passi, opera prima della regista franco senegalese Maïmouna Doucouré che ha vinto il premio per la miglior regia al Sundance del 2020. Il film è un racconto di formazione che vede un'undicenne di nome Amy trovare in un gruppo di ballo di alcune coetanee una via d'uscita da una vita familiare disfunzionale e conservatrice. Di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale italiano del film, scritto dalla stessa Doucouré e con protagoniste Fathia Youssouf, Médina El Aidi, Esther Gohourou, Ilanah, Myriam Hamma, Demba Diaw, Maïmouna Gueye e Therese M’Bissine Diop. Donne ai primi passi: il trailer del film Netflix La trama di Donne ai primi passi L'undicenne Amy vive con la mamma Mariam e il fratello minore, in attesa che il padre si riunisca alla famiglia tornando dal Senegal. Amy è affascinata dalla libertà del gruppo di ballo di cui fa parte la ribelle vicina di casa Angelica, un gruppo in netto contrasto con i valori tradizionali cui si aggrappa stoicamente sua madre. Senza lasciarsi spaventare dalel'iniziale e brusco rifiuto delle ragazze, e desiderosa di sfuggire alla disfunzionalità della sua famiglia Amy, spinta dalla consapevolezze dalla sua nascente femminilità, porta il gruppo ad abbracciare con entusiasmo routine di danza sempre più sensuali, generando così nelle ragaze la speranza di arrivare al successo a colpi di twerking in una competizione di ballo locale.

