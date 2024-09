Donald Trump secondo Sebastian Stan nel primo trailer ufficiale di The Apprentice

News Cinema

Alla vigilia del dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, ecco arrivare il primo trailer ufficiale del film di Ali Abbasi che racconta l'ascesa del miliardario americano.

Questa notte, alle 3 a.m. ora italiana, i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris e Donald Trump, si sfideranno nell'unico dibattito che li vedrà faccia a faccia. Gli interessati potranno seguire questo evento cruciale per le elezioni di novembre in diretta su La7, ma intanto, sfruttando il momento, ecco che ha fatto la sua apparizione online il primo trailer ufficiale di The Apprentice, il film che racconta l'ascesa alla ricchezza e al potere del miliardario americano.

Diretto da Ali Abbasi e presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, The Apprentice (che prende ironicamente il titolo dal celebre reality della NBC condotto proprio da Trump) vede Sebastian Stan nel ruolo del protagonista, il giovane Donald che, nella New York degli anni Settanta e Ottanta, mette in piedi il suo impero immobiliare con l'aiuto fondamentale dell'avvocato Roy Cohn, ex collaboratore del senatore McCarthy e mentore del futuro miliardario, che lo introdurra al potere, alla corruzione e all'inganno. A interpretare Cohn troviamo Jeremy Strong, ma nel cast c'è spazio anche per Maria Bakalova e Martin Donovan.

Questo è il primo trailer ufficiale di The Apprentice, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 17 ottobre.