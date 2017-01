Donald Trump ispira a Michael Bay un film di fantascienza ambientato in un futuro distopico

Che Donald Trump, con la sua vittoria alle elezioni presidenziali, abbia sconvolto parte dell’Intellighentia hollywoodiana è cosa nota, come dimostra ad esempio il discorso di Meryl Srteep ai Golden Globes o un attacco, in piena campagna elettorale, da parte di Robert De Niro. Adesso però il mondo del cinema è passato alle maniere forti e c’è chi pensa ad attaccare l’uomo politico rendendolo un personaggio (negativo) di un film.

Il cineasta in questione è - pensate un po’ - Michael Bay, che ha intenzione di produrre un film di fantascienza ambientato in un futuro distopico nel quale un presidente che ricorda Trump ha mandato l’America in bancarotta. Intitolato Little America e targato Universal Pictures, vede gli Stati Uniti dominati dalla Cina, paese con cui si sono indebitati fino al collo e in cui hanno fatto emigrare molti dei loro abitanti. Fra le due nazioni non corre buon sangue e l’azione, in particolare, ruota intorno a un ex militare a cui un miliardario cinese affida il compito di salvare sua figlia, che è stata rapita ed è tenuta prigioniera in un ghetto americano.

La sceneggiatura, che potrebbe rammentare 1997: Fuga da New York, è stata scritta da Rowan Athale, che probabilmente si occuperà anche della regia. Aspettiamo di conoscere i nomi degli interpreti e ricordiamo, insieme a The Hollywood Reporter che è la fonte della notizia, che Bay non è nuovo al finanziamento di fim che narrano un futuro distopico. Lo dimostra la serie de La notte del giudizio, rappresentazione di un'America dominata da una ricca élite bianca che, un giorno all'anno, si permette le più turpi violenze.