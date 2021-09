Don't Worry Darling: le primissime immagini del film di Olivia Wilde con Harry Styles e Florence Pugh

News Cinema

E’ arrivato il teaser trailer del nuovo film da regista dell'attrice Olivia Wilde, il thriller Don't Worry Darling. Ne sono protagonisti Florence Pugh e Harry Styles. Annunciata anche la data di uscita.

Sono state diffuse le primissime immagini di Don't Worry Darling, il film che segna la seconda regia di Olivia Wilde dopo La rivincita delle sfigate e che vede protagonisti Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine. Insieme al teaser arriva l'annuncio della data di uscita del thriller, che conquisterà le sale il 23 settembre del 2022.

Nel teaser vediamo Florence Pugh con il tipico look anni '50 (epoca in cui la vicenda è ambientata) che sorride felice e poi che bacia appassionatamente Harry Styles, che nel film è suo marito, ma poi capiamo che qualcosa non va e che si preannunciano sgradevoli sorprese. Ciò è perfettamente coerente con la trama di Don't Worry Darling, che parla di una coppia che conduce un'esistenza idilliaca all'interno di una comunità utopica in California. Florence Pugh è una casalinga che comincia a sospettare che il coniuge nasconda un oscuro passato o comunque dei brutti segreti.

Olivia Wilde è anche una degli interpreti di Don't Worry Daring, insieme a Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Dita Von Teese, Timothy Simons, Ari'el Stachel e Kate Berlant. L'attrice sta già lavorando alla sua terza regia, il biopic Perfect dedicato alla ginnasta Kerri Strug, che avrà il volto di Thomasin Mckenzie.