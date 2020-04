Don't Worry, Darling: Florence Pugh sarà la protagonista del thriller diretto da Olivia Wilde

News Cinema

Con lei troveremo anche Chris Pine, Shia LaBeouf e la stessa regista.

Dopo il notevole successo di critica de La rivincita delle sfigate Olivia Wilde tornerà dietro la macchina da presa per il thriller psicologico Don’t Worry, Darling, prodotto dalla New Line Cinema. Il progetto avrà come protagonisti la candidata all’Oscar Florence Pugh (Piccole donne), Chris Pine (Wonder Woman) e Shia LaBeouf (Transformers). Anche la Wilde reciterà nel film in un ruolo principale.

Ambientato nell’America degli anni ’50 Don’t Worry, Darling racconta di una comunità utopica e isolata nel deserto della California. Una comune casalinga (Pugh) scoprirà che la sua vita perfetta nasconde in realtà segreti terribili. La sceneggiatrice de La rivincita delle sfigate Karie Silberman scriverà la sceneggiatura basandosi sul soggetto di Shane e Cary Van Dyke.

Florence Pugh la vedremo nel nuovo cinecomic della Marvel Black Widow mentre Chris Pine lo ritroveremo in quella della concorrente Warner/DC Wonder Woman 1984. Shia LaBeouf invece girerà The Tax Collector, thriller di David Ayer con cui ha già collaborato ai tempi del war-movie Fury.