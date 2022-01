Don't Look Up record, è il terzo film più visto su Netflix

News Cinema

Il satirico Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence si è rivelato in soli undici giorni il terzo film più visto di sempre su Netflix. Quale film l'ha battuto nel corso degli anni?

La rete discute ancora di Don't Look Up, la commedia satirica di Adam McKay capitanata da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ma nel frattempo Netflix ci ha fatto sapere che nella prima decina di giorni dalla collocazione del lungometraggio sul servizio, è diventata il terzo film Netflix più visto di tutti i tempi. Quali sono le due opere che per ora l'hanno battuto?

Don't Look Up terzo film più visto su Netflix, battuto da Dwayne Johnson e Sandra Bullock