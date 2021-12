Don't Look Up, Leonardo DiCaprio non voleva il nudo di Meryl Streep

News Cinema

Il regista di Don't Look Up, Adam McKay, ha raccontato che Leonardo DiCaprio era molto protettivo nei riguardi di Meryl Streep, per una scena di nudo parziale nel film satirico di Netflix: ma non c'è stato alcun problema.

Nel film satirico Don't Look Up, attualmente in sala e a Natale in streaming su Netflix, Leonardo DiCaprio recita insieme a Meryl Streep, un'attrice alla quale deve molto, essendo stato cointerprete nel 1996 di La stanza di Marvin, uno dei primi film importanti nella carriera dell'attore. Il regista Adam McKay ha rivelato in un'intervista con ET Canada che Leo era piuttosto preoccupato da una scena che coinvolgeva il personaggio di Meryl Streep in Don't Look Up. Leggi anche Don't Look Up: la recensione del film con Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio

Don't Look Up, la scena di nudo di "Meryl Streep" non gradita da Leonardo DiCaprio

In una sequenza di Don't Look Up la presidentessa degli Stati Uniti Janie Orlean (Meryl Streep) mostra un tatuaggio sulla parte bassa della schiena. Il suo personaggio, pieno di sé e molto poco interessato alla cosa pubblica, è uno di quelli che i due protagonisti del film (DiCaprio e Jennifer Lawrence) incontrano sulla loro strada, nel tentativo apparentemente vano di avvisare l'umanità di un'imminente catastrofe. Il regista Adam McKay ha raccontato che l'uso del corpo di un mostro sacro come Meryl Streep, in quella maniera, disturbava DiCaprio, che le è molto affezionato. In realtà, non c'era nulla di cui preoccuparsi...

Abbiamo usato una controfigura. Ma sapete chi aveva davvero problemi con quella scena? Leo. Leo vede Meryl come una sovrana del cinema, [...] una figura speciale nella storia della cinematografia. Non gli andava a genio l'idea di vederla con un tatuaggio in fondo alla schiena, che camminava per un secondo nuda. Mi ha detto tipo: "Ma davvero devi farlo vedere?" E io: "Guarda che è il Presidente Orlean, non è Meryl Streep". Ma lei non ha battuto ciglio. Non ha nemmeno toccato l'argomento!