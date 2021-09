Don't Look Up: Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence alla Casa Bianca nella prima clip in italiano del film Netflix

News Cinema

La prima clip del film Netflix intitolato Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in arrivo in streaming il 24 dicembre 2021.

Alla vigilia di Natale di quest'anno, potremo vedere Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence che cercano disperatamente di convincere tutti che una cometa sta per schiantarsi sulla Terra.

Don't Look Up è scritto e diretto da Adam McKay, premio Oscar per la sceneggiatura de La grande scommessa che allo stesso modo raccontava di una previsione catastrofica a cui nessuno dava credito, ma quel caso si trattava della storia vera del collasso finanziario di Wall Street del 2007.

Le due star di Hollywood interpretano un professore di astronomia e una sua studentessa che scoprono la traiettoria di una cometa finora non rilevata che impatterà inevitabilmente contro il nostro pianeta, ma ciò che di davvero stellare ha il film, senza dubbio, è il cast. Oltre a DiCaprio e Lawrence, il film può contare sulla presenza di Timothée Chalamet, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ariana Grande, Ron Perlman, Himesh Patel, Rob Morgan, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Kid Cudi, Gina Gershon, Cate Blanchett e Meryl Streep.

Don't Look Up: trama e clip in italiano del film Netflix

Don't Look Up, un film prodotto da Netflix, racconta di come il professor Randall Mindy, insieme a Kate Dibiasky, facciano una scoperta terribile: una cometa, grande quanto l'Everest, è entrata nell'orbita del sistema solare ed è in rotta di collisione con la Terra. I due si affannano ad avvisare autorità competenti del possibile impatto, ma nessuno sembra interessato a questa grave minaccia. Randall e Kate non si arrendono e, sostenuti dal dottor Oglethorpe, danno inizio a tour per comunicare l'imminente catastrofe e giungono fino all'ufficio del Presidente Janie Orlean e di suo figlio, il capo di gabinetto Jason, che finiscono per minimizzare la cosa. I due scienziati decidono quindi di rivolgersi alla comunicazione mediatica per avvertire la popolazione che mancano soltanto sei mesi all'impatto.



Qui sotto la prima clip doppiata in italiano di Don't Look Up che sarà disponibile su Netflix dal 24 dicembre 2021, ma si parla di un'uscita al cinema limitata ad alcuni giorni intorno al 10 dicembre.

Più in basso potete fare il confronto con la stessa clip in lingua originale.