Don't Look Up: le foto della première mondiale del film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Aspettando Don't Look Up, al cinema dall'8 dicembre e su Netflix dal 24, ammiriamo le star del film nelle foto dell'anteprima mondiale svoltasi a New York.

Esce al cinema l'8 dicembre distribuito da Lucky Red (e su Netflix dal 24 dicembre) Don't Look Up, il nuovo film scritto e diretto da Adam McKay, vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura de La grande scommessa che raccontava di una previsione catastrofica a cui nessuno dava credito, basata sul reale collasso finanziario di Wall Street del 2007. In questa nuova commedia vediamo invece Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel disperato tentativo di allertare tutti dell'imminente catastrofe (non basata su fatti reali): una cometa sta per schiantarsi sulla Terra, ma nessuno crede a ciò che i due dicono.

Si è svolta ieri sera al Jazz at Lincoln Center di New York la première mondiale del film, in presenza del cast principale, del regista e di alcuni degli attori nei ruoli secondari. Nelle dell'evento qui sotto vediamo dunque, oltre a DiCaprio, Lawrence e McKay, anche Jonah Hill, Meryl Streep, Ron Perlman, Himesh Patel, Tyler Perry, Tomer Sisley, Kid Cudi, Paul Guilfoyle. Non erano presenti all'anteprima gli altri interpreti Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Ariana Grande, Melanie Linskey, Gina Gershon, Rob Morgan, Mark Rylance e Michael Chiklis. Più in basso la trama e il trailer di Don't Look Up.

Don't Look Up: trama e trailer del film con DiCaprio, Lawrence, Hill e Streep