Don't Look Up, in una scena si vede la troupe del film: omaggio o errore? Risponde il regista Adam McKay

News Cinema

A circa 1h28' dall'inizio di Don't Look Up compare un'inquadratura con la troupe del film che indossa le mascherine anti-Covid. Sul web si parla di errore, ma il regista Adam McKay dice il contrario.

Distogliamo per un momento l'attenzione dal dibattito che sta infiammando i social su Don't Look Up, se sia un capolavoro come dicono alcuni o una boiata come dicono altri, ma senza allontanarci dal film.

Nel film con Leonardo DiCaprio, una commedia nera che racconta di una cometa in rotta di collisione con la Terra, a un certo punto compare in una breve inquadratura nientemeno che la troupe del film. A 1 ora e 28 minuti dall'inizio del film, durante la sequenza dell'accampamento urbano intorno al fuoco, proprio pochi istanti dopo che il personaggio di Timothée Chalamet tenta di baciare per la prima volta Kate Dibiasky interpretata da Jennifer Lawrence, il montaggio inserisce un'inquadratura mossa in cui un ragazzo tira una bottiglia di vetro contro un muro.

In questo frangente, mettendo in pausa il film e fermando l'immagine, si vede chiaramente la troupe del film con le attrezzature. Il momento è talmente breve che uno sguardo attento potrebbe sì notare quelle persone, ma interpretare la loro presenza come quella di una troupe televisiva della storia che sta effettuando riprese dei disordini in corso. Il fermo immagine invece rivela chiaramente che quella gente sta lavorando al film, come si può dedurre dalle mascherine e dalle visiere trasparenti.

Sui social media alcuni hanno segnalato l'inquadratura come un errore di montaggio, ma lo stesso regista Adam McKay su ha risposto su Twitter scrivendo "Che occhio! Abbiamo lasciato quel frammento della troupe appositamente per commemorare la strana esperienza delle riprese", che si sono svolte tra novembre 2020 e febbraio 2021 con tutte le difficoltà legate alle disposizioni di sicurezza anti-Covid.

Qui sotto l'utente di TikTok che ha individuato e condiviso il fermo immagine a 1h 28' 11'' di Don't Look Up.

Leggi anche Don't Look Up: la spiegazione del film Netflix la offre Leonardo DiCaprio

Don't Look Up: trama e trailer del film Netflix