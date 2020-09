Don't Look Back: il trailer del nuovo horror del creatore di Final Destination

News Cinema

Si intitola Don't Look Back ed è un horror che ambisce ad essere un racconto morale sulla nostra indifferenza al male ma soprattutto a fare paura. Ecco il trailer del film diretto da Jeffrey Reddick, creatore di Final Destination, che debutta alla regia.

"Quando fai del male, il male ti ritorna indietro"... questa è la frase che accompagna Don't Look Back, debutto registico di Jeffrey Reddick, creatore di Final Destination, di cui vi mostriamo il trailer, e che con quegli horror ha in comune le atmosfere e l'ineluttabilità della sorte dei protagonisti. Ma con una sfumatura che lo rende molto simile a un racconto morale, purtroppo molto attuale di questi tempi in cui, quando succede qualcosa di brutto a qualcuno, invece di aiutarlo si resta a guardare o peggio ancora a riprendere la scena coi cellulari.

Protagonista del film è Kourtney Bell nel ruolo di Caitlin Kramer, che, come molte altre persone, ha assistito inerme e senza il coraggio di intervenire, al brutale pestaggio di un ragazzo che aveva incrociato poco prima nel parco. I testimoni del delitto iniziano a morire uno dopo l'altro, e il ragazzo ucciso appare a chi l'ha visto massacrare senza fare niente.

Inizialmente il film era stato annunciato col titolo Good Samaritan. Del cast, senza nomi di rilievo, fanno parte anche Jeremy Holm, Skyler Hart, Will Stout, Jacqueline Fleming, Han Soto, Damon Lipari, Amanda Grace Benitez, Stephen Twardokus e Dan West. Don't Look Back uscirà in America al cinema e on demand il 16 ottobre.